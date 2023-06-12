Çobanbey Sınır Kapısı'nda 'rüşvet' operasyonu: 10 gözaltı (2)
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4 KİŞİ TUTUKLANDI Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Çobanbey Sınır Kapısı'nda rüşvet karşılığı Suriye'ye ürün geçişi yaptırıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel