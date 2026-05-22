Cizre Kaymakamı Baycar'dan TDV'ye kurban bağışı
Şırnak'ın Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Türkiye Diyanet Vakfı'nın 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' kampanyasına bağışta bulundu. İlçe Müftüsü Süleyman Baran, desteklerinden dolayı kaymakama teşekkür etti.
Kaynak: AA / Abidin Yel