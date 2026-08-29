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Cizre'de YKS derecesi öğrencilere kaymakamdan ziyaret

Cizre'de YKS derecesi öğrencilere kaymakamdan ziyaret
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Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, YKS'de dereceye giren öğrenciler Mücella Yağmur Akkaya ve Adem Ercan'ı evlerinde ziyaret ederek başarılarını tebrik etti, ailelere ve öğretmenlere teşekkür edip hediyeler takdim etti.

Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Yükseköğretim Kurumu Sınavı'nda (YKS) dereceye giren öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Baycar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, dereceye giren öğrencilerden Mücella Yağmur Akkaya ve Adem Ercan'ı ziyaret etti.

Kaymakam Baycar, öğrenciler ve aileleriyle görüşerek başarılarını tebrik etti.

Baycar, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı tüm ilçemizi gururlandırdı. Öğrencimizin bu süreçte yanında olan ailesini ve öğretmenlerini kutluyor, akademik yolculuğunda devlet olarak her zaman yanlarında olacağımızı vurguluyorum."

Ziyarette öğrencilere hediyeler verildi.

Kaynak: AA
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