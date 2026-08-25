Cizre Kaymakamı Baycar, yapımı devam eden Polisevi'nde inceleme yaptı
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, inşaatı süren Polisevi'nde incelemelerde bulundu.
Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, inşaatı süren Polisevi'nde incelemelerde bulundu.
Baycar, Konak Mahallesi'nde inşa edilen Polisevi'ni ziyaret etti. Buradaki çalışmaları inceleyen Baycar, yetkililerden bilgi aldı.
Baycar, inşaatın tamamlanmasıyla ilçeye modern bir Polisevi kazandırılacağını belirterek, çalışmaların planlanan takvime uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.
Kaynak: AA