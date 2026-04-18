Cizre Müftülüğünce değerlendirme toplantısı yapıldı
Cizre İlçe Müftülüğü nisan ayı değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Müftü Süleyman Baran, toplantıda 350 hafızın icazet alacağı hafızlık merasimi hakkında bilgi verirken, intihar olaylarıyla ilgili din görevlilerinin halka vaaz vermesi gerektiğini vurguladı.
Şırnak'ın Cizre İlçe Müftülüğünce nisan ayı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
İlçe Müftülüğünde düzenlenen toplantı, İlçe Müftüsü Süleyman Baran başkanlığında yapıldı.
Baran, toplantıda, 7 Mayıs'ta gerçekleştirecekleri hafızlık merasiminde 350 hafızın icazet alacağını söyledi.
İntihar olaylarına değinen Baran, "Din görevlilerimiz, intiharın manevi zararlarını halka anlatmalı ve bu konuda sık sık vaaz vermelidir." dedi.
Toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.
Kaynak: AA / Abidin Yel