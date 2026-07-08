Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayan tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
T.S. idaresindeki 31 RV 801 plakalı tır, Cizre-Silopi kara yolu Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak devrildi.
Araçta sıkışan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel