Haberler

Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Şırnak'ta devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde virajı alamayan tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü yaralanırken, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

T.S. idaresindeki 31 RV 801 plakalı tır, Cizre-Silopi kara yolu Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi kavşağında virajı alamayarak devrildi.

Araçta sıkışan sürücü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücü, Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Netanyahu ve Miçotakis'in F-35 sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yanıt

Netanyahu ve Miçotakis'e net yanıt: Benim dünyamda yeri yok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı

Trump'ın konuşması öncesi salonda alarm! Apar topar boşaltıldı
İran, son ABD saldırılarında ölen askerin sayısını açıkladı

ABD'den peş peşe saldırılar! Ölen asker sayısı açıklandı
Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı

Bu görüntüler Putin'i zorda bıraktı! En sonunda tamamen yasakladı
Ünlü fitness fenomeni Connor Murphy Tayland'da gölde boğuldu

Ünlü fitness fenomeni göle girdikten sonra bir daha çıkamadı
Erdoğan'dan AB savunmasına NATO şartı

Avrupa'nın Türkiye'den isteğine Erdoğan şart koştu
Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasına 2 isim damga vurdu

Lider eşleri buluşmasında tüm gözler ikisinin üzerindeydi

İBB davasında bir belediye başkanı dahil 6 kişiye tahliye

İBB davasında 6 tahliye! Aralarında belediye başkanı da var