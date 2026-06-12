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Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta ineğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir otomobilin yola çıkan ineğe çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde otomobilin ineğe çarpması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Ö.T. idaresindeki 01 AGA 733 plakalı otomobil, Cizre-Şırnak kara yolu Bozalan mevkisinde yola çıkan ineğe çarptı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan N.T, T.T. (7) ve Y.T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
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