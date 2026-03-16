Haberler

Cizre'de ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cizre'deki Nuh'un Gemisi Kur'an kursu öğrencileri, ramazan ayı vesilesiyle hazırladıkları 21 yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Kursta verilen eğitimle çocuklarda yardımlaşma bilincinin aşılanması hedefleniyor.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kur'an kursu öğrencilerinin yardımlarıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Nuh'un Gemisi Kur'an kursu öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi hazırladı.

Kursta hazırlanan koliler, daha sonra öğretmenler eşliğinde önceden belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Kur'an kursu yöneticisi Esra Çiçek, ramazan ayı dolayısıyla çocuklarda paylaşma, yardımlaşma ve birbirine destek olma bilincini aşılamak için 21 yardım kolisi hazırladıklarını söyledi.

Çiçek, "Öğrencilerimiz, kendileri dışında maddi durumu zayıf insanların var olduğunu ve onlara destek olmaları gerektiğini bu bilinçle öğrenmiş oldu. Amacımız ramazan ayının özünü yaşatabilmekti. Bu yaş grubundaki çocuklara sadece teorik anlatım yapmak yeterli değil, uygulamada bunları öğretmek biz öğretmenlerin en büyük vazifesidir." dedi.

Kaynak: AA / Abidin Yel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

