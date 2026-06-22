Cizre'de tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle tayini çıkan hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen programda, "2026 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi" kapsamında görev yeri değişen Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban ve hakimler onuruna veda programı gerçekleştirildi.

Programda yapılan konuşmalarda, görev yerleri değişen yargı mensuplarına gerçekleştirdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Başsavcı Çoban ve hakimlere plaket takdim edildiği program, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programa, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Barış Akbaş, Adalet Komisyonu Başkanı Çağrı İncekara, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kerim Çiftçi, hakim, savcılar, adliye personeli ve aileleri katıldı.