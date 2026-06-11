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Cizre'de engelli bireylerden temizlik çalışması

Cizre'de engelli bireylerden temizlik çalışması
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Şırnak'ın Cizre ilçesinde engelli bireyler, çevre kirliliğine dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla parklarda temizlik çalışması yaptı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde engelli bireyler parklarda temizlik çalışması yaptı.

Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği tarafından çevre kirliliğinin önüne geçmek ve toplumsal bilinci artırmak amacıyla Atatürk Parkı'nda toplanan dernek üyeleri ve engelli bireyler, "Doğayı Sev, Yeşili Koru, Çevreni Temiz Tut", "Temiz Çevre, Sağlıklı Gelecek" ve "Çöpü Yere Atma, Geleceğini Karartma" yazılı dövizler taşıyarak yürüyüş gerçekleştirdi.

Engelli bireyler, Dicle Nehri kenarında bulunan parklarda temizlik çalışması yaptı.

Cizre Engelliler Koruma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gülizar Ölmez, Cizre'de yerlere çöp atılmasından ve oluşan kötü görüntüden rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yapma gereği duyduklarını belirten Ölmez, şunları kaydetti:

"Herkesin çevre temizliği eğitimini önce kendi evinde ve çocuklarına vermesi gerekiyor. Bir çöpü yere atmak çok kolaydır ancak her birimiz bunu yaparsak, sokaklarda milyonlarca çöp birikir ve geleceğimiz kirlenir. Daha temiz, hijyenik ve yeşil bir Cizre için hep beraber el ele verelim, çevremizi temiz tutalım."

Kaynak: AA / Abidin Yel
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