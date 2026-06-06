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Şırnak'ta buğday tarlasında yangın; 10 dönüm zarar gördü

Şırnak'ta buğday tarlasında yangın; 10 dönüm zarar gördü
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Şırnak'ın Cizre ilçesi Katran köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çıkış nedeni araştırılıyor.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesi Katran köyünde, buğday ekili tarlada çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Cizre ilçesi Katran köyündeki buğday ekili tarlada, akşam saatlerinde, yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında yaklaşık 10 dönüm buğday ekili tarla zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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