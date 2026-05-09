Cizre'de Anneler Günü etkinliği düzenlendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Anneler Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Cizre Kaymakamlığı koordinesinde Halk Eğitimi Merkezi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Destek Merkezleri işbirliğiyle Bırca Belek Parkında düzenlenen etkinlikte anneler bir araya geldi.

Etkinliğe katılan Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke ve ilçe protokolü ile kurulan stantları gezerek, annelere karanfil dağıttı.

Kaymakam Baycar, "Annelerimiz, birliğimizin ve dirliğimizin en güçlü harcıdır. Onların fedakarlığı ve sevgisi geleceğimizi aydınlatan en parlak ışıktır. Cizre'nin bu tarihi atmosferinde onlarla bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz." dedi.