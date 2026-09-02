Haberler

Çivril'de Otomobil Göle Düştü: 1 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin göle düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde otomobilin göle düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Dinar'dan Çivril yönüne giden Mehmet Emin Uluten (39) yönetimindeki 03 FP 043 plakalı otomobil, Işıklı Mahallesi Akgöz Pınarları mevkisinde yoldan çıkarak Işıklı Gölü'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Uluten, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralı Uluten ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı

'Çerçeve'yi taşıran Tülay'ı uyardı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalık savaş alanına döndü! Kaleci sahaya giren taraftarı yumrukladı

Bir anda kopup geldi, sahaya giren taraftarın ağzını burnunu kırdı
Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'u böyle keşfediyor! İETT'ye binip Taksim'e gitti

Süper Lig devinin yıldızı İETT'ye binip İtanbul'u geziyor
Rüşvet pazarlığında suçüstü yakalanan belediye personeli emniyette tek kelime etmedi

Suçüstü yakalanan belediye personelinden emniyette dikkat çeken tavır
Mustafa Destici'den Muhsin Yazıcıoğlu çıkışı: 'Artık mesele netleşti! Bu bir suikast'

"Artık mesele netleşmiştir" deyip açıkladı: Bu bir suikast
Pınar Altuğ 52 oldu! Kızı Su’dan duygulandıran paylaşım

Pınar Altuğ’un doğum gününde kızı Su’dan herkesi duygulandıran sözler
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!

Kaptanların son konuşmaları ortaya çıktı! "Alsu iskeleye kır demiştim"
18 ilçede koltuklar değişti! Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar

Müge Anlı’nın eşiyle ilgili dikkat çeken karar