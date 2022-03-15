AK PARTİLİ ALTUNAY : 112 AĞAÇ İÇİN İBB'YE CEZA VERİLDİ

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, kansere yakalandığı gerekçesiyle kesilen Çırağan Caddesi'ndeki 112 çınar ağacıyla ilgili, İBB'ye idari para cezası verildiğini söyledi. Altunay "Orman Bölge Müdürlüğü'nden izin alınmadığı için kesilen ağaçlarla ilgili idari para cezası uygulandı" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay, Çırağan Caddesi üzerindeki 112 çınar ağacının kesilmesiyle ilgili basın açıklaması yaptı. Altunay, ağaçları kurtarmak için gerekli çalışmaların yapılmadığını, kesilirken de izin alınmadığını belirtti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından İBB'ye ağaçları kestikleri için cezai işlem uygulandığını söyleyen Altunay, "Daha evvel Adalar'daki atları kurtarmak için gittiler, kurtarıp geldiler. Sonra dünyanın en önde gelen hayvan bakım merkezleri dönemimizde yapıldı, İstanbul can dostlarımıza yuva olacak dediler, o güzel mekanları onlara mezar ettiler. İşte yakın zamanda da şahit olduğumuz, asırlık çınar ağaçları da önleyici tedbirleri alınmadan kesilerek o güzelim tarihi dokuyu helak ettiler" dedi.

"SIRADA HANGİ ÇINARLAR VAR"

-Basın açıklaması

Demirören Haber Ajansı / Güncel