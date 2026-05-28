Haberler

Çipras'tan Yeni Parti Hamlesi: ELAS

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini Yunanistan Yüksek Mahkemesine sundu.

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yeni kurduğu Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini Yunanistan Yüksek Mahkemesine sundu.

Çipras, başkent Atina'daki Theseio semtinde düzenlenen partisinin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Yüksek Mahkemeye geçen Çipras, Yunan Sol İttifakı (ELAS) partisinin kuruluş bildirgesini teslim etti.

Çipras, Yüksek Mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, "Toplum ve halk için faydalı olmayı hedefliyoruz. Büyük bir karşılık görüyoruz ve ülkeye daha iyi bir şey kazandırmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni partinin kuruluşunun ardından Yunanistan'daki siyasi partilerden de ilk değerlendirmeler geldi.

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi (ND) temsilcileri, ELAS'ı "ısıtılıp yeniden servis edilen eski bir siyaset" olarak nitelendirdi.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) temsilcileri ise yeni partinin toplumsal ihtiyaçtan çok kişisel siyasi hedefler doğrultusunda kurulduğunu öne sürdü.

Radikal Sol İttifak (SYRIZA) temsilcileri ise Çipras'ın dönüşünün merkez solda yeni siyasi dengeler oluşturabileceğini belirterek, ilerleyen süreçte daha geniş çaplı işbirliklerinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

Öte yandan, Yunan basınında yayımlanan kamuoyu araştırmaları, ELAS'ın kısa sürede ana muhalefet konumuna yükseldiğini ortaya koydu.

RealPolls tarafından gerçekleştirilen ankete göre, Çipras'ın partisi yüzde 16,1 oy oranıyla ikinci sıraya yerleşti. İktidardaki ND ise yüzde 29,1 ile birinci sıradaki yerini korudu. Ankete göre PASOK'un oy oranı yüzde 9,4'e gerilerken, SYRIZA ciddi bir oy kaybı yaşadı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor

A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne sürpriz bir isim geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsviçre'de dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı

Kent meydanında dehşet anları! Tekbir getirip önüne çıkanı bıçakladı
Erkek öğrencilerini istismardan 38 yıl ceza alan öğretmen tahliye edildi

5 erkek öğrencisini istismar eden öğretmene mahkemeden şok karar
Görüntü bugün kaydedildi! Sıcak havayı fırsat bilip sahile akın ettiler

Görüntü bugün kaydedildi!
Aboubakar Bursaspor'a imza atmaya çok yakın

Türkiye'deki yeni takımı çok şaşırtır! Yine bir şampiyona gidiyor

Nilüfer bayram günü gelen acı haberle yıkıldı

Ünlü şarkıcı bayram günü gelen acı haberle yıkıldı
Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik

Bir zamanlar devdi, şimdi borcundan dolayı elektrikleri kesik
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?

Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?