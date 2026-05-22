Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı, Kazakistan ve Rusya'yı Ziyaret Edecek

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, 25-30 Mayıs tarihlerinde Kazakistan ve Rusya'ya iyi niyet ziyaretlerinde bulunacak. Zhao, Rusya'da düzenlenecek 11. Çin- Rusya Parlamentolar Arası İşbirliği Komitesi Toplantısı'na da katılacak.

Zhao, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un daveti üzerine Kazakistan'a, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ve Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin'in daveti üzerine Rusya'ya gidecek.

