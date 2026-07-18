Çinli Tong Zuo, dil eğitimi için geldiği Kayseri'de Müslüman oldu

Kayseri'ye dil eğitimi için gelen Çinli Tong Zuo, İslamiyet'i seçti.

Develi Müftülüğünün sosyal medya hesabında yer alan habere göre, dil eğitimi için kente gelen Tong Zuo, Develi ilçesinde Hatice Pusatlıoğlu ile tanıştı.

İslamiyet'i seçmeye karar veren Tong Zuo için müftülükte, İlçe Müftüsü Mehmet Yürek başkanlığında ihtida merasimi düzenlendi.

Daha sonra Müftü Yürek ile kelimeişehadet??????? getirerek Müslüman olan Tong Zuo, "Hasan" ismini aldı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Sabri Akpolat ve Develi Belediye Başkanı Adem Şengül'ün katıldığı programda, Hasan'a ihtida belgesi verildi.