Çinli Sözcü: Taiwan'daki Demokratik İlerleme Partisi Otoritesinin Provokasyonları Barışı Tehdit Ediyor

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, dış güçler ile gizli anlaşmayla "bağımsızlık" arayışında olan Demokratik İlerleme Partisi otoritesinin provokatif eylemlerinin, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara karşı en büyük tehdidi oluşturduğunu...

BEİJİNG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, dış güçler ile gizli anlaşmayla "bağımsızlık" arayışında olan Demokratik İlerleme Partisi otoritesinin provokatif eylemlerinin, Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrara karşı en büyük tehdidi oluşturduğunu ifade etti.

Çin ana karası sözcüsü Zhu, söz konusu açıklamayı Çarşamba günü düzenlenen basın toplantısında Taiwan'ın ekonomik kalkınmasını engelleyen faktörler hakkında gelen bir soru üzerine yaptı.

Taiwan Boğazı'nda istikrarlı bir durumun ve Boğaz'ın iki yanı arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesinin sağlanmamasının, Taiwan'ın istikrarlı ve sağlam bir yatırım ve iş ortamına sahip olmasını imkansız kılacağını kaydeden Zhu, bunun da adanın ekonomik kalkınması ve ada halkının acil çıkarları üzerinde doğrudan etkide bulunacağını belirtti.