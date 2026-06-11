Çinli Uzmanlar Kongo'da Ebola ile Mücadele İşbirliğini Görüştü

KİNŞASA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çinli sağlık uzmanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe (sağdan birinci) ile bir araya geldi, 10 Haziran 2026.

Çinli sağlık uzmanları, Ebola salgınıyla mücadelede işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere çarşamba günü Kinşasa'da Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua