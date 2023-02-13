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Çinli Arama Kurtarma Ekipleri Depremin Vurduğu Türkiye'de Hayat Kurtarmak İçin Her Türlü Çabayı Gösteriyor

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ANONS (İngilizce) WANG FENG, Xinhua muhabiri: "Çinli arama kurtarma ekipleri Türkiye'de depremin vurduğu bölgelerde enkaz altında kalanları kurtarmak için durmaksızın her türlü çabayı gösteriyor.

ANONS (İngilizce) WANG FENG, Xinhua muhabiri:

"Çinli arama kurtarma ekipleri Türkiye'de depremin vurduğu bölgelerde enkaz altında kalanları kurtarmak için durmaksızın her türlü çabayı gösteriyor.

82 kişilik Çin Arama Kurtarma Ekibi, Pazartesi günü görevlerinin altıncı gününde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki bina enkazlarında yaşam belirtisi arıyor. Ekip, Pazar günü, depremden yaklaşık 150 saat sonra bir kişiyi enkaz altından sağ olarak çıkardı.

Türkiye'de geçen hafta meydana gelen iki büyük deprem ülkenin güneydoğusundaki 10 ili yerle bir ederek, yaklaşık 30.000 kişinin ölümüne yol açtı. Pek çok kişi hala enkaz altında."

Deprem nedeniyle insanların evleri yıkılırken bölgedeki altyapı ağır hasar aldı. Bölgeye yardım malzemeleri ve erzak gelmeye devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Antakya'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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