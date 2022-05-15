Çine'de huzur operasyonu - Haberler

Çine'de huzur operasyonu
AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık alkollü mekan, büfe ve tekel bayileri, çay bahçeleri, kahvehaneler ve araçlarda denetim yapıldı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık alkollü mekan, büfe ve tekel bayileri, çay bahçeleri, kahvehaneler ve araçlarda denetim yapıldı.
Uygulamada 145 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulaması gerçekleştirildi.
Bir umuma açık içkili mekana kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı idari işlem yapıldı.
AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel