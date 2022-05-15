Çine'de huzur operasyonu - Haberler

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Çine'de huzur operasyonu

AA - Murat Şenbaklavacı - Güncel
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Çine'de huzur operasyonu

Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık alkollü mekan, büfe ve tekel bayileri, çay bahçeleri, kahvehaneler ve araçlarda denetim yapıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince umuma açık alkollü mekan, büfe ve tekel bayileri, çay bahçeleri, kahvehaneler ve araçlarda denetim yapıldı.

Uygulamada 145 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde sorgulaması gerçekleştirildi.

Bir umuma açık içkili mekana kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı idari işlem yapıldı.

AA / Murat Şenbaklavacı - Güncel

Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Güncel, Haberler

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