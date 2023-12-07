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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer Ameliyat Sırasında Hayatını Kaybetti

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AYDIN'ın Çine İlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi. Dinçer, daha önce karaciğer nakli geçirmiş ve sağlığına kavuşmuştu.

AYDIN'ın Çine İlçe Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer (50), Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde göbek fıtığı ameliyatı sırasında yaşamını yitirdi.

Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, karaciğeri yetmezliği nedeniyle 22 ay önce nakil işlemi için Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Dinçer, yapılan karaciğer nakli sonrası sağlığına kavuşarak görevine devam etti. 3 dönemden beri CHP'den Çine Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Dinçer, geçen hafta salı günü kontrol amacıyla Malatya'ya gitti. Dinçer'in doktorları nakline bağlı göbek fıtığı teşhisi koydu. Tekrar ameliyata alınan Başkan Dinçer'in tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Dinçer'in cenazesinin işlemlerinin ardından Çine'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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