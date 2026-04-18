Haberler

Cinayete azmettirmekten aranan şüpheli, ameliyatla yüzünü değiştirmiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2010 yılında cinayete azmettirdiği belirlenen Barış Mirza, 7 yıl yurt dışında kaldıktan sonra yurda döndü. Yüzünü değiştirip kardeşinin kimliğini kullanarak giriş yaptığı saptanan Mirza, yakalanıp tutuklandı.

ANKARA'da 2010 yılında cinayete azmettirdiği tespit edilen ve 7 sene firari olarak yurt dışında kaldıktan sonra yurda döndüğü belirlenen Barış Mirza, yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin, ameliyatla yüzünü değiştirip kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı.

Yenimahalle ilçesi Demetevler'de 29 Ekim 2010'da düzenlenen silahlı saldırıda, 28 kurşun isabet eden otomobilinde hayatını kaybeden Burak Şen'in (26) cinayet şüphelilerini azmettirdiği tespit edilen ve 7 senedir firari olarak Gürcistan'da yaşadığı belirlenen Barış Mirza'nın yurda döndüğü bilgisine ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Barış Mirza'nın saç ektirdiği, burnuna, dudaklarına ve çenesine estetik yaptırıp yüzünü değiştirerek kardeşine benzediği ve onun kimliğini kullanarak ülkeye giriş yaptığı saptandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mirza, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

