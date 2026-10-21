Çınarcık'ta meme kanseri farkındalığı için sahil boyunca yürüyüş yapıldı

Çınarcık'ta meme kanseri farkındalığı için sahil boyunca yürüyüş yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Belediye ve İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle yürüyüş yapıldı. Taşliman Balıkçı Barınağı'ndan Koruköy sahiline kadar süren yürüyüşte uzman doktor erken teşhisin önemini anlattı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yürüyüş yapıldı.
Çınarcık Belediyesi ile Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen yürüyüş, Taşliman Mahallesi Balıkçı Barınağı'ndan başladı, Koruköy beldesindeki sahil hattında sona erdi.
Çınarcık İlçe Sağlık Müdürlüğünden Uzm. Dr. Göknur Eroğlu, katılımcılara meme kanseri ve erken teşhisin önemi hakkında bilgi verdi.
Etkinlik, Çınarcık Belediyesi spor eğitmeninin yönettiği kardiyo egzersiz hareketleriyle tamamlandı.
Kaynak: AA