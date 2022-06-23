Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi - Haberler

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Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

Xinhua - Güncel
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Çin, Yeni Uzaktan Algılama Uydularını Uzaya Gönderdi

XİCHANG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü üç yeni uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi.

XİCHANG, 23 Haziran (Xinhua) -- Çin, Perşembe günü üç yeni uzaktan algılama uydusunu ülkenin güneybatısında yer alan Sichuan eyaletindeki Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden başarılı şekilde uzaya gönderdi. Uydular, Yaogan-35 ailesinin ikinci partisi olarak Beijing saatiyle 10.22'de (TSİ 05.22) Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle uzaya gönderildi ve başarılı şekilde planlanan yörüngeye girdi. Uydular temel olarak bilimsel deneyler, arazi kaynaklarına yönelik taramalar, tarımsal ürünlerin verim tahminleri ve afet önleme ve azaltma çalışmaları yürütmekte kullanılacak. Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 424. göreviydi. Çin, üç Yaogan-35 uydusundan oluşan bir partiyi geçen yıl 6 Kasım'da uzaya göndermişti.

Xinhua / Güncel

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