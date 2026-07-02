Haberler

Çin Uzaya Yeni Bir Deniz Gözlem Uydusu Gönderdi

Çin Uzaya Yeni Bir Deniz Gözlem Uydusu Gönderdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4B roketiyle Haiyang-2E deniz gözlem uydusunu başarıyla yörüngesine yerleştirdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 654. uçuş görevi oldu.

JİUQUAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir deniz gözlem uydusu gönderdi.

Perşembe günü Beijing saatiyle 07.46'da Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Haiyang-2E uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 654. uçuş görevi oldu.

Kaynak: Xinhua
Ankara Valiliği'nden NATO tedbirleri! Bu araçların şehre girişi yasaklandı

NATO Zirvesi için kritik tedbir! Bu araçların şehre girişi yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı

Hayatının baharındaki Ece Naz'a en yakınları kıydı
Misafir gittiği evi işgal ettiği öne sürülen Deniz Akkaya karakolluk oldu

Misafir gittiği evi işgal etti! Gece polis zoruyla dışarı atıldı
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 295'e yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Konya'da kullandığı motosikletle kaza yapan profesör hayatını kaybetti

Kullandığı motosikletle kayaya çarpan profesör hayatını kaybetti
Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak

Bakanlık onay verdi! 3 ilimizde petrol aranacak
Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi, hayır deyince boğuşma başladı

Genç kadın dehşet anlarını anlattı: İlişkiye girmek istedi...
Hindistan değil Ege'nin incisi! Hareket edecek yer kalmadı

Görüntü Türkiye'den! Hareket edecek yer kalmadı