Çin Uzaya Yeni Bir Deniz Gözlem Uydusu Gönderdi
Çin, Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-4B roketiyle Haiyang-2E deniz gözlem uydusunu başarıyla yörüngesine yerleştirdi. Bu fırlatma, Uzun Yürüyüş roket serisinin 654. uçuş görevi oldu.
JİUQUAN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin, ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir deniz gözlem uydusu gönderdi.
Perşembe günü Beijing saatiyle 07.46'da Uzun Yürüyüş-4B taşıyıcı roketiyle fırlatılan Haiyang-2E uydusu, planlanan yörüngesine başarıyla yerleştirildi.
Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 654. uçuş görevi oldu.
Kaynak: Xinhua