Çin, Yapay Zeka Platformu Manus'un Satışını Durdurdu

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, yapay zeka platformu Manus'un yabancı yatırım yoluyla satın alınmasının yasaklandığını ve ilgili taraflara satın alma anlaşmasının feshedilmesi talimatı verildiğini duyurdu.

Komisyondan pazartesi günü yapılan açıklamada söz konusu kararın, komisyona bağlı yabancı yatırımlar güvenlik incelemesi çalışma mekanizması ofisi tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak alındığı belirtildi.

Bu kararla birlikte ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın Aralık 2025'te başlayan Manus'u devralma süreci durdurulmuş oldu. Anlaşmanın satış bedeli kamuoyuna açıklanmamıştı ancak medyada yer alan haberlerde anlaşmanın yaklaşık 2 ila 3 milyar dolar değerinde olduğu belirtilmişti.

