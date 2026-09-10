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Çin, "Yaogan" sınıfı yer gözlem uydularını fırlattı

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Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin, uzaktan algılama özellikli "Yaogan" sınıfı optik yer gözlem uydularını uzaya gönderdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-53" ve "Yaogan-56" grubu uydular, Long March 4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 666'ncı taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydunun, bilimsel deneyler, kadastro ve toprak kaynaklarının takibi ile afet önleme ve giderme çalışmaları için kullanılacağı kaydedildi.

Çincede, "Yaogan", "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı kaynaklar, bu sınıftaki optik uyduların askeri amaçlı keşif uyduları olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

Kaynak: AA
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