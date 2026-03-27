Çin Atom Enerjisi Kurumu Direktörü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı ile Görüştü

BEİJİNG, 27 Mart (Xinhua) -- Çin Atom Enerjisi Kurumu ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Küresel Güney'de sürdürülebilir büyümeyi desteklemek üzere nükleer teknoloji alanında işbirliğini güçlendirme konusunda anlaşmaya vardı.

Çin Atom Enerjisi Kurumu Direktörü Shan Zhongde, çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Mariano Grossi ile bir araya geldi. İki yetkili, işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına da nezaret etti.

CNNC Tıbbi Sanayi Şirketi, UAEA tarafından "Umut Işınları Destek Merkezi" olarak belirlenirken, Harbin Mühendislik Üniversitesi'ne nükleer teknoloji yönetimi alanında yüksek lisans eğitimi için Uluslararası Nükleer Yönetim Akademisi sertifikası verildi.

2. Nükleer Enerji Zirvesi'ni Paris'te başarılı şekilde ortaklaşa düzenleyen UAEA ve Fransa'yı tebrik eden Shan, zirvenin küresel nükleer enerji gelişiminin teşvik edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede aktif rol oynadığını söyledi.

Shan, iki tarafın küçük modüler reaktörler, ileri nükleer tıp ile nükleer emniyet ve güvenlik gibi kilit alanlarda uygulamalı işbirliğini daha da derinleştirmesi gerektiğini, böylece atom enerjisinin Küresel Güney ülkelerinin geçim kaynakları ve refahına katkı sağlaması ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemesi için daha fazla kamu malı ve hizmeti sunulabileceğini söyledi.

Grossi, Çin'in nükleer enerji ve nükleer teknolojinin barışçıl kullanımındaki kayda değer başarılarını övgüyle karşıladığını belirterek, Çin'in UAEA ve üye ülkeleri için nükleer enerji ve teknolojinin güvenli ve sürdürülebilir gelişimine yaptığı katkıları takdir etti.

