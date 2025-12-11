Çin ve Singapur Ortak Askeri Tatbikat Düzenleyecek

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin ve Singapur orduları aralık ayı başıyla ortası arasında 2025 Eğitim İşbirliği adlı bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Çin Savunma Bakanlığı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre kentsel alanda ortak terörle mücadele operasyonları teması altında düzenlenecek olan tatbikata katılan birlikler, patlayıcılarla yıkım, keskin nişancılık ve insansız keşif konularında karşılıklı eğitim gerçekleştirecek. Tatbikat kapsamında komuta merkezi talimi ve canlı talim de yer alacak.

Çin-Singapur Eğitim İşbirliği ortak askeri tatbikatlarının yedincisi olan tatbikatın, terörle mücadele operasyonlarını birlikte yürütme kapasitesini güçlendirmeyi ve somut ilişkiler ve işbirliğini derinleştirmeyi amaçladığı belirtildi.