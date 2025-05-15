Çin ve Rusya Askeri İlişkilerini Geliştirmeye Kararlı

Çin ve Rusya Askeri İlişkilerini Geliştirmeye Kararlı
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ordusunun Rusya ile askeri işbirliğini derinleştirmek, stratejik iletişimi artırmak ve iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışmaya istekli olduğunu açıkladı.

BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin ordusunun, karşılıklı stratejik güveni daha da derinleştirmek, stratejik iletişimi artırmak ve tatbiki işbirliğini genişletmek üzere Rusya tarafı ile çalışmaya ve böylelikle ordular arası ilişkilerin sağlam ivmesini sürdürmeye hazır olduğunu söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında Çin ve Rusya orduları arasındaki ilişkilerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Jiang, sık sık gerçekleştirilen üst düzey temaslar, yürütülen ortak stratejik hava devriyeleri ve deniz tatbikatlarının yanı sıra önemli anma törenlerinde birbirlerine verdikleri desteğin de ortaya koyduğu üzere Çin-Rusya askeri ilişkilerinin son yıllarda üst düzeyde seyrettiğini belirtti.

Jiang, Çin ordusunun yeni dönemde iki ülke liderinin stratejik kılavuzluğunda Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının içeriğini zenginleştirmek ve küresel stratejik istikrarın korunup güçlendirilmesine katkıda bulunmak üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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