Çin ve Filistin'in Altyapı Projeleri Tamamlandı

RAMALLAH, 29 Kasım (Xinhua) -- Filistinli ve Çinli yetkililer çarşamba günü Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Çin'in finanse ettiği iki altyapı projesinin tamamlanmasını kutlamak için bir araya geldi.

Ramallah'ta düzenlenen törende Çin'in Filistin'deki Ofisi'nin Başkanı Zeng Jixin ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, yeni tamamlanan Çin-Filistin Dostluk Meydanı ve Beijing Yolu uzatma projesi için ortaklaşa açılış yaptı.

Zeng, törende yaptığı konuşmada Çin-Filistin Dostluk Meydanı ve Beijing Yolu'nun iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın hayata geçirilmesinde önemli bir adım olduğunu ve Çin'in modernleşmesinin Filistin'in kalkınmasını desteklemek üzere kullanılmasının canlı bir örneği olduğunu söyledi.

Zeng, 11 kilometre uzunluğundaki Beijing Yolu'nun, insanların yaşamları için kolaylık sağlayan bir yol, kalpleri birbirine bağlayan bir dostluk yolu ve geleceğe giden bir yol olacağını belirtti.

Mustafa ise konuşmasında iki halk arasındaki derin dostluktan övgüyle bahsetti. Projelerin başarıyla tamamlanarak faaliyete geçmesi nedeniyle tebriklerini ileten Mustafa, Filistin halkının refahının iyileştirilmesinde önemli rol oynayan Çin'in sağladığı yardım için içten teşekkürlerini dile getirdi.

Mustafa törenin ardından Xinhua'ya verdiği demeçte, "Çin-Filistin ilişkileri onlarca yıl öncesine dayanıyor. Çin, Filistin halkını, bağımsızlık mücadelesini ve farklı sektörlerdeki altyapı ve diğer tesislerin geliştirilmesini her zaman desteklemiştir" dedi.

Beijing Yolu'nun ilk kısmı Eylül 2020'de trafiğe açıldı. Uzatma çalışmaları Eylül 2024'te başladı ve genişletilen güzergah şu anda 14 yolun oluşturduğu bir ağı birbirine bağlayarak Ramallah'ın orta kesimleriyle Cedvel bölgesi arasındaki bağlantıyı sağlıyor.