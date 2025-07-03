Çin ve AB Liderlerinden Çok Taraflılık Vurgusu

BRÜKSEL, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Wang ve Costa, çarşamba günkü görüşmede çok taraflılığı destekleme ve işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Costa, hem AB hem de Çin'in çok taraflılığı desteklediğini vurgulayarak karşılıklı saygıyı korumak, farklılıkları aşmak, anlayışı teşvik etmek ve birlikte küresel zorlukların üstesinden gelmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Bir sonraki AB-Çin liderler toplantısının tam anlamıyla başarılı olması için Çin'le çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Costa, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı kalmaya devam edeceklerini kaydetti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang ise çok kutuplu dünyada Avrupa'yı önemli bir kutup olarak gördüklerini söyledi. Avrupa'nın entegrasyonunu her daim desteklediklerini belirten Wang, AB'nin stratejik özerkliğini artırıp uluslararası arenada daha büyük rol oynadığını görmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

AB ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye ve Çin-AB liderler toplantısına hazırlanmaya istekli olduklarının altını çizen Wang, uluslararası konjonktürün ciddi ve karmaşık hale geldiği oranda Çin ve AB'nin de dayanışma ve koordinasyonu güçlendirmesi ve çalkantılı bir dönemden geçen dünyada istikrar sağlayıcı güçler olarak kararlılıkla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Wang, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarına ciddiyetle saygı göstermesi, anlayış ve karşılıklı güveni artırması ve birbirlerinin başarısına katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

İki taraf, Ukrayna krizi konusunda da görüş alışverişinde bulundu.