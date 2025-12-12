Çin Uzaya Yeni İnternet Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Hainan eyaletindeki fırlatma alanından, Uzun Yürüyüş-12 roketiyle 16 alçak yörünge internet uydusunu başarıyla uzaya gönderdi.
1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
2. Fırlatma görevinden görüntüler
Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle cuma günü Beijing saatiyle 07.00'de fırlatılan 16. alçak yörünge internet uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)