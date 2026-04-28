Çin Ulusal Sanat Müzesi'nde Rönesans Sergisi Ziyaretçilerle Buluşuyor

BEİJİNG, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen "Ustalara Saygı: Leonardo da Vinci'den Caravaggio'ya - Rönesans'ın Başyapıtları" sergisi, 27 Nisan 2026.

Çin Ulusal Sanat Müzesi'nde pazartesi günü başlayan sergide, Botticelli, da Vinci, Michelangelo ve Raphael'in de aralarında bulunduğu 15. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar uzanan dönemde yaşamış 20'den fazla ünlü İtalyan sanatçının 36 başyapıtı sergileniyor. (Fotoğraf: Lan Hongguang/Xinhua)

