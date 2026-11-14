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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu taşıyıcı anneliğin her türünün yasak olduğunu açıkladı

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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu taşıyıcı anneliğin her türünün yasak olduğunu açıkladı
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Yang Jinrui, taşıyıcı anneliğin her türünün yasak ve yasadışı olduğunu belirtti. Yang, sözde anlaşmaların yasal koruma sağlamadığını, taraf olanların hukuki sonuçlarla karşılaşabileceğini söyledi.

BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Yang Jinrui, ülkede taşıyıcı anneliğin her türünün yasak olduğunu belirterek, bu uygulamanın yasadışı ve hukuki yaptırıma tabi olduğunu söyledi.

Yang cuma günkü basın toplantısında, taşıyıcı anneliğe ilişkin sözde anlaşmaların yasal koruma altında olmadığını ve bu tür anlaşmalara taraf olan kişilerin hukuki sonuçlarla da karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Yang, son dönemde medyada, yasadışı aracıların uygun tıbbi altyapıya sahip olmayan yerlerde taşıyıcı anneliğe yönelik gizli faaliyetler yürüttükleri ve ehil olmayan kişilerin ciddi riskler taşıyan son derece usulsüz operasyonlar gerçekleştirdiklerine dair haberler yer aldığını hatırlattı.

Bu şekilde yasadışı faaliyet gösteren işletmelerin genellikle yumurta oluşumunu uyaran ilaçlar kullandığına dikkat çeken Yang, bu uygulamaların kadınlarda yumurtalık hasarına ve hatta hayati risklere yol açabileceği uyarısında bulundu. Yang, embriyoların geliştirilip transfer edilmesine yönelik koşulların yetersiz olmasının da yenidoğanlarda ölüm ve ciddi doğum kusurları görülmesi riskini artırabileceğini dile getirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin yayımladığı raporda, taşıyıcı anneliğin kadın haklarını ciddi biçimde ihlal ettiği ve çocuklara zarar verdiği belirtilerek, taşıyıcı anneliğin tüm biçimlerinin kademeli olarak yasaklanması tavsiye ediliyor.

Çocuk sahibi olmakta güçlük yaşayan kişilere, yardımcı üreme teknolojileri konusunda ruhsatlı sağlık kuruluşlarında uygun teşhis ve tedavi almaları çağrısında bulunan komisyon, yetkili kuruluşlara ilişkin bilgilerin yerel sağlık makamlarının internet sitelerinde yer aldığını belirtti.

Şüpheli yasadışı taşıyıcı annelik faaliyetlerini yerel kamu güvenliği veya sağlık makamlarına bildirme çağrısı da yapıldı.

Kaynak: Xinhua
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