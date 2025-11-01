Çin, Toryum Erimiş Tuz Reaktörü ile Nükleer Yakıt Dönüşümünü Başarıyla Gerçekleştirdi

SHANGHAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nün cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin ilk kez Toryum Erimiş Tuz Reaktörü içinde toryumdan uranyuma nükleer yakıt dönüşümünü başarıyla gerçekleştirdi. Toryum yakıtının yüklenmesinin ardından elde edilen geçerli deneysel veriler, erimiş tuz reaktörüne dayalı nükleer enerji sisteminde toryum kullanımının teknik olarak uygulanabilir olduğunu doğruladı.