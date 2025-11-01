Haberler

Çin, Toryum Erimiş Tuz Reaktörü ile Nükleer Yakıt Dönüşümünü Başarıyla Gerçekleştirdi

Çin, Toryum Erimiş Tuz Reaktörü ile Nükleer Yakıt Dönüşümünü Başarıyla Gerçekleştirdi
Güncelleme:
Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Uygulamalı Fizik Enstitüsü, ilk kez Toryum Erimiş Tuz Reaktörü içinde toryumdan uranyuma nükleer yakıt dönüşümünü gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu başarı, toryumun erimiş tuz reaktörlerinde teknik olarak uygulanabilir olduğunu gösteriyor.

SHANGHAİ, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Shanghai Uygulamalı Fizik Enstitüsü'nün cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre Çin ilk kez Toryum Erimiş Tuz Reaktörü içinde toryumdan uranyuma nükleer yakıt dönüşümünü başarıyla gerçekleştirdi. Toryum yakıtının yüklenmesinin ardından elde edilen geçerli deneysel veriler, erimiş tuz reaktörüne dayalı nükleer enerji sisteminde toryum kullanımının teknik olarak uygulanabilir olduğunu doğruladı.

500
