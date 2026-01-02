Çin: Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasındaki İlişkiler Barışçıl Şekilde Gelişmeli

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi ve Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Başkanı Song Tao, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesinin teşvik edilip ulusal yeniden birleşmenin sağlanmasına yönelik çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Song'un Taiwan halkına yönelik yeni yıl mesajı cuma günü Taiwan Boğazı'nın İki Yakası Arasındaki İlişkiler adlı derginin bu yılki ilk sayısında yayımlandı. Taiwan halkının yeni yılını kutlayan ve halka içten selamlarını ileten Song, tek Çin ilkesinin ve 1992 Mutabakatı'nın önemini yineledi. Song, anakaranın 2026'da da bölgedeki barış ve istikrarı korumak üzere hem "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı faaliyetlere ve dış müdahalelere kararlılıkla karşı duracağını hem de Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında karşılıklı etkileşim ve işbirliğini genişletip entegre kalkınmayı teşvik etmeye devam edeceğini söyledi.

Song, "Tek Çin ilkesi ve 1992 Mutabakatı temelinde, Taiwan'daki siyasi partiler, kuruluşlar ve hayatın her kesiminden insanla Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkiler ve ulusal yeniden birleşme konusunda diyalog ve istişareye hazırız" dedi.

Boğazın iki yakası arasındaki ilişkilerin zorluklara rağmen 2025 yılında ilerleme kaydettiğini ve ulusal yeniden birleşmeye ivme ve güç kazandırdığını belirten Song, Taiwan sakinlerinin anakaraya seyahat etmelerinin kolaylaştığını ve anakarayı ziyaret eden Taiwanlı gençler ve anakarayı ilk kez ziyaret eden Taiwanlıların sayısında önemli artış olduğunu vurguladı.

Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında entegre kalkınmaya yönelik yüksek kaliteli tanıtım bölgesi geliştirme çalışmalarını ve Taiwanlı vatandaş ve şirketlere anakarada tamamen eşit muamele uygulanmasına yönelik çabaların hızlandırıldığını kaydeden Song, aynı zamanda ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünün de kararlılıkla savunulduğunu ifade etti.

Song, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanlara tarihsel sorumluluklarını üstlenip el ele vererek ayrılıkçılığa karşı çıkma ve ulusal yeniden birleşme için çalışma çağrısında bulundu.