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Çin, Taiwan Adası'na Yönelik Saldırı Simülasyonu Gerçekleştirdi

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Shandong uçak gemisi ile Taiwan Adası'nın doğusundaki hedeflere yönelik tatbikat yaptığını açıkladı. Tatbikat, deniz ve hava birimleri arasında koordinasyonu artırmayı ve çok boyutlu operasyon yeteneklerini test etmeyi amaçlıyor.

NANJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Shi Yi, Taiwan Adası'nın doğusundaki kara ve deniz hedeflerine yönelik saldırı simülasyonunda bulunmak üzere Shandong uçak gemisinin konuşlandırıldığını söyledi.

Shi, çarşamba günü yaptığı açıklamada Shandong uçak gemisi görevi grubunun, deniz ve hava birimleriyle koordineli şekilde gemi-uçak koordinasyonu, alan hava üstünlüğünü ele alma ve kara ve deniz hedeflerine saldırı düzenlemeye odaklanan tatbikatlarda bulunduğunu belirtti.

Sözcü, tatbikatın birliklerin ada zinciri içinde ve dışındaki entegre operasyon, çok boyutlu abluka ve kontrol ve birden fazla hizmetin ortak operasyon yeteneklerini test etmeyi amaçladığını da ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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