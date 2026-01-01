Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Adalet Görevi 2025 Kod Adlı Tatbikatı Tamamladı

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde düzenlediği "Adalet Görevi 2025" kod adlı tatbikatı başarıyla tamamladı.

Komutanlık Sözcüsü Li Xi çarşamba günü yaptığı açıklamada, komutanlığa bağlı birliklerin entegre ortak operasyon yeteneklerinin tatbikat sırasında tam anlamıyla test edildiğini söyledi.

Li, birliklerin zorlu eğitimlerle savaş hazırlık durumlarını güçlendirmeye devam edeceklerini, Taiwan'daki ayrılıkçıların girişimleri ve dış müdahale girişimlerini kesin şekilde geri püskürteceklerini ve ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla koruyacaklarını belirtti.

Komutanlık pazartesi günü Taiwan Boğazı'nda ve Taiwan Adası'nın kuzey, güneybatı, güneydoğu ve doğusunda kara, deniz, hava ve roket birlikleriyle tatbikata başlamıştı.

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han da çarşamba günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun adanın çevresinde düzenlediği son askeri tatbikatların, "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere ve dış müdahalelere yönelik sert bir uyarı niteliği taşıdığını vurguladı.

Zhang, tatbikatın, ülkenin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunma amaçlı, gerekli ve adil bir adım olduğunu ifade etti.