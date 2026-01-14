Çin, Sri Lanka'ya Okul Üniforması Kumaşı Hibe Etti

KOLOMBO, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin, 2026 yılında Sri Lankalı öğrencilerin okul üniforması ihtiyacını karşılamaya yönelik hibe programı çerçevesinde Sri Lanka'ya okul üniforması kumaşı gönderdi.

Kumaşlar, salı günü Kolombo Uluslararası Konteyner Terminalleri'nde düzenlenen törende Çin'in Sri Lanka Büyükelçisi Qi Zhenhong tarafından Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya'ya teslim edildi.

Hibe edilen kumaşlar için Sri Lanka hükümeti ve halkı adına Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Amarasuriya, bu hibenin Çin'in Sri Lanka'nın eğitim ihtiyaçlarını destekleme sözünü teyit ettiğini ve Sri Lanka ile Çin arasındaki güvene dayalı dostluğu yansıttığını ifade etti.

Qi ise eğitim konusuna her zaman öncelik veren Çin ve Sri Lanka'nın kapsamlı ve verimli bir ortaklık geliştirdiğini söyledi. Qi, Sri Lanka'nın güvenilir dostu ve ortağı olmayı sürdüreceklerini vurguladı.