Çin, Sri Lanka'ya Okul Üniforması Kumaşı Hibe Etti

Güncelleme:
Çin, 2026 yılında Sri Lankalı öğrencilerin okul üniforması ihtiyacını karşılamak amacıyla hibe programı çerçevesinde okul üniforması kumaşı gönderdi. Törende, Çin'in Sri Lanka Büyükelçisi, Sri Lanka Başbakanı'na teslimat gerçekleştirdi.

Hibe edilen kumaşlar için Sri Lanka hükümeti ve halkı adına Çin'e müteşekkir olduklarını belirten Amarasuriya, bu hibenin Çin'in Sri Lanka'nın eğitim ihtiyaçlarını destekleme sözünü teyit ettiğini ve Sri Lanka ile Çin arasındaki güvene dayalı dostluğu yansıttığını ifade etti.

Qi ise eğitim konusuna her zaman öncelik veren Çin ve Sri Lanka'nın kapsamlı ve verimli bir ortaklık geliştirdiğini söyledi. Qi, Sri Lanka'nın güvenilir dostu ve ortağı olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
