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Çin, Shanxi eyaletinden yeni bir uydu fırlattı

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TAİYUAN, 27 Mart (Xinhua) -- Çin, Çarşamba sabahı ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya yeni bir uydu gönderdi.

Yunhai-3 02 uydusunu taşıyan modifiye edilmiş bir Uzun Yürüyüş-6 roketi, Beijing saatiyle sabah 6.51'de fırlatıldı.

Önceden belirlenen yörüngeye giren uydu, atmosferik ortam ve deniz ortamı araştırmaları, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ile bilimsel deneyler için kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş taşıyıcı roket serisinin 514. görevi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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