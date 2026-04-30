Çin: Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yüksek Kaliteli Gelişimini Teşvik Etmeye Hazırız

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin ordusunun, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün yüksek kaliteli gelişimini desteklemek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Savunma Bakanı Dong Jun'un Rusya ve Kırgızistan'a gerçekleştirdiği son ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Dong, Kırgızistan'da düzenlenen Shanghai İşbirliği Örgütü Savunma Bakanları Toplantısı'na da katılmıştı.

Örgütün çok taraflılığın uygulanması konusunda mükemmel bir örnek teşkil ettiğini belirten Zhang, ilgili üye ülkelere uluslararası düzeni kararlılıkla savunma, eşitlik ve adaleti korumak için birlikte çalışma, güvenlik yönetişimini iyileştirmek üzere el ele verme, ortak kalkınma yoluyla kargaşa ve çatışmayı besleyen zemini ortadan kaldırma ve toplantıda savunulan "sürdürülebilir barış, kalkınma ve refah" için örgüt olarak yapılması gerekeni yerine getirme çağrısında bulundu.

Zhang, Çin ordusunun, örgütün yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek amacıyla mevcut mekanizmaların etkinliğini artırmak, işbirliğinin temelini sağlamlaştırmaya yönelik personel eğitimini güçlendirmek ve güvenliği pekiştirmeye yönelik somut adımlar atmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua
