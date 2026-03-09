Çin Yüksek Halk Mahkemesi: Sermaye Piyasası Düzenini Korumaya Kararlıyız

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in, sermaye piyasasının düzenini koruyup, yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi kararlılıkla sürdürme hedefinde olduğu bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin, Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumuna pazartesi günü sunduğu rapora göre, mahkemeler 2025 yılında menkul kıymetler, vadeli işlemler ve fonlarla ilgili yaklaşık 25.000 davayı sonuçlandırdı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 53,6 artış anlamına geliyor.

Raporda yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere sermaye piyasalarında hileli ihraç, finansal sahtecilik ve piyasa manipülasyonu gibi suçlara ağır cezalar uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua