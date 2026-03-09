Haberler

Çin Yüksek Halk Mahkemesi: Sermaye Piyasası Düzenini Korumaya Kararlıyız

Güncelleme:
Çin, sermaye piyasasının düzenini koruma ve yüksek kaliteli gelişimi teşvik etme hedefini sürdürdüğünü duyurdu. Yüksek Halk Mahkemesi, 2025 yılında yaklaşık 25.000 finansal davayı sonuçlandırmayı planlıyor ve yatırımcıların haklarını korumak için ağır cezalar uygulamayı sürdürüyor.

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin'in, sermaye piyasasının düzenini koruyup, yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmeyi kararlılıkla sürdürme hedefinde olduğu bildirildi.

Çin Yüksek Halk Mahkemesi'nin, Ulusal Halk Kongresi'nin devam eden oturumuna pazartesi günü sunduğu rapora göre, mahkemeler 2025 yılında menkul kıymetler, vadeli işlemler ve fonlarla ilgili yaklaşık 25.000 davayı sonuçlandırdı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 53,6 artış anlamına geliyor.

Raporda yatırımcıların meşru hak ve çıkarlarını korumak üzere sermaye piyasalarında hileli ihraç, finansal sahtecilik ve piyasa manipülasyonu gibi suçlara ağır cezalar uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Xinhua
