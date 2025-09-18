Çin Savunma Bakanı, Küresel Yönetişim ve İşbirliği Çağrısında Bulundu

BEİJİNG, 18 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, küresel yönetişime güçlü destek verilmesi ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşası için birlikte çalışılması çağrısında bulundu.

Dong, çarşamba günü 12. Beijing Xiangshan Forumu'na katılmak üzere Çin'in başkenti Beijing'de bulunan Malezya, Kamboçya, Myanmar, Namibya, Ruanda ve Senegal savunma bakanlarıyla ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmeler sırasında değerlendirmelerde bulundu.

Savunma bakanlarını sıcak şekilde karşılayan Dong, bu yılki forumun tarihi ve tatbiki bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Dong, Çin ordusunun tüm taraflarla olan uzun soluklu dostluklarını ilerletmeye, stratejik iletişimi güçlendirmeye, daha üst düzeyde güvenlik işbirliği yürütmeye ve risklere ve zorluklara birlikte karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti.

Görüşmeler sırasında yabancı savunma bakanları da Çin ile askeri işbirliği güçlendirme isteklerini ifade etti.