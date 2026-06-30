Haberler

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve Çevresindeki Karasularında Devriyeye Çıktı

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve Çevresindeki Karasularında Devriyeye Çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında kolluk devriyelerini artırdığını ve yasadışı faaliyetlere karşı işlem yaptığını açıkladı. Devriyelerin, egemenlik ve denizcilik haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği salı günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, haziran ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında kolluk devriyelerini artırıp yasadışı hak ihlali faaliyetlerinde bulunan gemiler hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde işlem yaptıklarını açıkladı.

Söz konusu devriyelerin, ilgili suların kurallara uygun şekilde yönetimini daha da güçlendirmeyi ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 32 şirkete el konuldu, 37 şüpheli yakalandı

Erdoğan talimatı vermişti! 32 şirkete el konuldu, onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin tutuklandı

CHP'li belediye başkanı tutuklandı
Ünlü fenomeni 'Çıplaksınız' diyerek uçağa almadılar

Ünlü fenomeni "Çıplaksınız" diyerek uçağa almadılar
'Laik Atak' başlıklı Atatürk heykeli videosuyla tanınıyordu! Melek Ege hayatını kaybetti

"Laik atak" videosuyla tanınıyordu! Genç fenomenden kahreden haber
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda

Serbest kalmasının ardından Erdoğan'la ilgili açıklaması bomba
Müge Anlı'da aranıyordu, DEAŞ'a katıldığı ortaya çıktı

Müge Anlı'da aranıyordu, yıllar sonra MİT operasyonunda ortaya çıktı
İran'da çamur volkanı faaliyete geçti

Nadir olayın adresi İran! Volkandan lav yerine bakın ne fışkırdı
Almanya'daki 6 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili Türk kökenli

6 kişiyi öldüren saldırgan Türk çıktı