Çin Sahil Güvenliği, Huangyan Dao ve Çevresindeki Karasularında Devriyeye Çıktı

BEİJİNG, 30 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği salı günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki karasularında kolluk devriyeleri gerçekleştirdi.

Çin Sahil Güvenliği, haziran ayından bu yana Huangyan Dao ve çevresindeki karasularında kolluk devriyelerini artırıp yasadışı hak ihlali faaliyetlerinde bulunan gemiler hakkında yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde işlem yaptıklarını açıkladı.

Söz konusu devriyelerin, ilgili suların kurallara uygun şekilde yönetimini daha da güçlendirmeyi ve Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumayı amaçladığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua