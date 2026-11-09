Çin Sahil Güvenliği filosu pazartesi Diaoyu Dao karasularında devriye yaptı

Çin Sahil Güvenliği filosu pazartesi Diaoyu Dao karasularında devriye yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, pazartesi günü Diaoyu Dao adası ve bağlı adaların karasularında devriye görevine çıktı. Açıklamada, devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.
BEİJİNG, 9 Kasım (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği'ne ait bir filo, Çin'in Diaoyu Dao adası ve bağlı adaların karasularında devriye görevine çıktı.
Çin Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, pazartesi günü gerçekleştirilen devriyenin Çin'in haklarını yasalara uygun olarak korumayı amaçladığı belirtildi.
Kaynak: Xinhua