Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Çin, Sabina Sığı yakınında ABD'ye ait USS Charleston gemisini takip etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile ihtilaflı Sabina Sığı çevresinde seyreden ABD'ye ait USS Charleston kıyı muharebe gemisini takip ettiğini bildirdi. Sözcü Yin Gang, geminin Çin'in izni olmadan girdiğini savunarak ABD'ye eylemlere son verme çağrısı yaptı.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Sabina Sığı çevresinde seyreden ABD'ye ait kıyı muharebe gemisini takip ettiğini bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığı Deniz Kuvveti Sözcüsü Yin Gang, ABD Donanmasına ait kıyı muharebe gemisi USS Charleston'ın Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği resifin yakınındaki sulara, Çin hükümetinin izni olmadan girdiğini ifade etti.

Geminin Çin'in kendi suları olarak gördüğü bölgeye "yasa dışı" girdiğini iddia eden Sözcü Yin, Komutanlığa bağlı deniz unsurlarının gemiyi kanun ve düzenlemelere uygun olarak takip ettiğini belirtti.

Yin, Çin'in, Spratly Adaları ve onun parçası olan Sabina Sığı ve çevresindeki sularda "tartışılmaz egemenliğe" sahip olduğunu, ABD'nin eyleminin, egemen haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiğini, deniz güvenliğini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ile istikrara zarar verdiğini savundu.

ABD'ye bu tür eylemlere derhal son vermesi çağrısı yapan Yin, Çin'in ulusal egemenliğini ve denizlerdeki hakları ile çıkarlarını korumak üzere teyakkuzda olacaklarını vurguladı.

Sabina Sığı

Filipinler'in "Escoda", Çinlilerin "Şienbin" adını verdiği Sabina Sığı, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın güneyinde, Filipinler'in Palawan Adası'nın 130 kilometre batısında yer alıyor.

Filipinler'e ait BRP Teresa Magbanua gemisinin 2024'te Sabina Sığı'na uzun süreli demirlemesinin ardından iki ülke sahil güvenlik gemileri arasında çarpmalara varan sürtüşmeler yaşanmıştı.

Çin'in, Filipinler gemilerinin söz konusu gemiye ikmal sağlamak üzere düzenlediği seferleri engellemeye çalışması gerilimi tırmandırmıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı

Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül yeni görevinden alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alıp ırmağa atladı

Ayrılık acısına dayanamadı! Alkol alınca olanlar oldu
Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı

Öldü denilen Kim'den haber var!
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil

"Herkes aptal değil" diyerek Sergen'i yerden yere vurdu
Sergen Yalçın'ın Milli Takım sözleşmesinde şaşırtan detay

TFF'nin Sergen Yalçın'la yapacağı sözleşmenin süresi belli oldu!
Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi

Türkiye'nin yanı başındaki ada satışa çıktı! Fiyatı şaşkına çevirdi
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu