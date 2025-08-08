Çin, Rusya-Ukrayna Savaşında Tutumunu Yeniledi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde, Pekin yönetiminin Rusya- Ukrayna savaşındaki tutumunda "tutarlı kalacağı" ve barış görüşmelerini desteklemeye devam edeceğini belirtti.

Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Şi, Çin'in Rusya- Ukrayna arasındaki savaşa yönelik tutumunda "tutarlı kalacağı" ve iki ülke arasındaki barış görüşmelerini desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Şi, ülkesinin, Rusya ve ABD'nin birbirleriyle iletişim halinde olmasından, aralarındaki ikili ilişkileri iyileştirmelerinden ve tarafların Ukrayna krizinin siyasi çözümünü desteklemesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öte yandan ikili, Çin-Rusya ilişkilerinin daha da geliştirilmesini destekleme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.