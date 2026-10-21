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Çin, Putin'in üçlü zirve iddiasını doğrulamadı, barış görüşmelerini teşvik edecek

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Rusya Devlet Başkanı Putin'in üçlü zirve önerdiği iddiasını doğrulamaktan kaçındı. Mao, Çin'in Ukrayna krizindeki pozisyonunun tutarlı olduğunu, barış görüşmelerini teşvik edip siyasi çözümü kolaylaştıracaklarını söyledi.

Çin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Washington ve Pekin ile üçlü zirve önerdiği" iddialarına ilişkin Ukrayna krizinin çözümü için aktif rol oynayacağı mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

İddiayı doğrulamaktan kaçınan Sözcü Mao, "Çin'in Ukrayna krizine ilişkin pozisyonu tutarlıdır. Barış görüşmelerini teşvik etmeyi ve siyasi bir çözümü kolaylaştırmak için etkin şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin'in üçlü zirve önerdiği iddiası

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 9 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı üçlü zirvede bir araya gelmeyi önerdiği iddia edilmişti.

Gazetenin görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, Kremlin'in, görüşmenin 18-19 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesini önerdiği ileri sürülmüştü.

Haberde üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Trump'ın zirveye henüz onay vermediğini ancak savaşı sona erdirme yönündeki vaadi düşünüldüğünde bu fikre açık olabileceğini söylediği aktarılmıştı.

Rus yetkililerin öneriyi diplomatik kanallar aracılığıyla Pekin'e ilettiği kaydedilen haberde, Çin tarafının da Trump'ın bunu kabul etmesi halinde toplantıya itiraz etmeyeceğinin sinyalini verdiği iddiasına yer verilmişti.

Kaynak: AA
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